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        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:08
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        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon, Fen İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Emlak İstimlak, Temizlik İşleri müdürlükleri ve bağlı birimleri ziyaret eden İba, çalışanlarla sohbet etti.

        Seyfettin Selim Gündüz Kreş Bakımevi, İMECE ve Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni ziyaret eden İba, Edirne için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

        Bir çiftin nikah merasimine de katılan İba, genç çifte mutluluk diledi.

        İba, seçim çalışmaları kapsamında bazı dernek ve iş yerlerini de ziyaret ederek projelerini anlattı.

        - CHP adayı Gencay Akın

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, basın mensuplarıyla buluştu.

        Akın, kentte bir restorandaki iftarın ardından basın mensuplarıyla sohbet etti, soruları yanıtladı.

        Vatandaşlarla buluşmaya devam ettiğini belirten Akın, "Kararsız seçmenlerimizi biliyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dolayısıyla da başladığımız süreçten itibaren partimizin içerisindeki özellikle bütünleşme ve birlikte hareket etme ruhu gerçekten sahaya da yansıdı. Son dakikaya kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

        Akın, göreve geldiğinde ilk olarak 1 yıl içerisinde alt ve üst yapı ile ilgili çalışmaları tamamlayacağını dile getirdi.

        Programa CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat ve CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman da katıldı.

        - İYİ Parti adayı Sedefçi

        İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Sedefçi, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara projelerini anlattı.

        Başkan olması durumunda gençlere yönelik bazı projeleri de hayata geçireceklerini belirten Sedefçi, gençlere müzik ve video dünyasına adım atmaları için bir fırsat vereceklerini belirtti.

        Seçilmesi durumunda belediyede çalışan hiçbir memurun zorluk çekmesine müsaade etmeyeceğini aktaran Sedefçi, hep birlikte, Edirne'yi daha yaşanabilir ve daha mutlu bir il yapacaklarını belirti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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