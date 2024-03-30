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        Edirne çeltikten sonra ayçiçeği üretiminde de birinci sırada

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin, 2023 yılı tarımsal üretim verilerine göre çeltikte olduğu gibi ayçiçeği üretiminde de ilk sırada yer aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:27
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        Edirne çeltikten sonra ayçiçeği üretiminde de birinci sırada
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin, 2023 yılı tarımsal üretim verilerine göre çeltikte olduğu gibi ayçiçeği üretiminde de ilk sırada yer aldığını belirtti.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Edirne'nin aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

        Sezer, şöyle devam etti:

        "Trakya toprakları mümbit topraklar ve bilinçli tarım yapılıyor. Meriç Nehri'nin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanılıyor. Sulanabilir toprağın fazlalığı ikinci ürün imkanını da sunuyor. Özellikle çeltik üretiminde önemli bir üretim mevcut Türkiye'de yenen pirinçten yapılan iki yemekten biri Edirne'de üretiliyor. Türkiye'de üretilen yüzde 50 çeltik Edirne'de. Bu üretimin de yüzde 25'i İpsala Ovası'nda yetiştiriliyor. Buğday üretiminde dördüncü sıraya yükseldik. Kanola üretiminde üçüncü sıradayız. Ayçiçeği üretiminde ise geçen yıl üretimlere bakıldığında Türkiye'de ilk sıradayız."

        Kentte çok önemli sulama projelerinin hayata geçirildiğini belirten Vali Sezer, sulanabilir tarım alanlarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

        Edirne'nin tarımsal üretim hacminin sulama projeleriyle katlanacağına inandığını ifade eden Sezer, "Çömlekköy Barajı'nın temelleri atıldı. Çakmak Barajı'nda bu sene sulamalar hayata geçirilecek. Hamzadere Barajı'ndan 5 bin dekar sulama yapılacak. Meriç Sulama Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Bunların hepsi üretim noktasında Edirne'ye katma değer olarak dönüş yapacak. Verimli topraklar, sulanabilir arazi, sulama yatırımları, bilinçli ve teknolojiyi kullanan üretici, Edirne'nin üretimine her geçen gün değer katıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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