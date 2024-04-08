Edirne Valisi Sezer'den Ramazan Bayramı mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, milli ve dini günlerin toplulukları millet yapan en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'nın, Türk ve İslam toplumunu bir arada tutan en önemli değerlerden olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Milli birlik, kardeşlik ve dostluk duygularının pekiştiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu bu günlerde, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesi en büyük temennimizdir. Bu özel günlerde ümitler yeşermekte, gönüller alınmakta, dargınlar barışmakta, kaybettiklerimizin hatıraları tazelenerek rahmetle anılmaktadır."