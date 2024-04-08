Törene katılanlara teşekkür eden Batı, mutlu ve huzurlu bayramlar diledi.

Havsa Belediyesi Kır Bahçesi'nde düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Belediye Başkanı Akın da Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na oybirliği ile seçildi.

Kadın Aile Çocuk, Hukuk, Deprem ve Doğal Afet komisyonları kurulmasına karar verilen toplantıda, belediye başkanvekilleri, katipler ve komisyon üyeleri oylama yapılarak belirlendi.

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