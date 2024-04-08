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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Meclisinin nisan ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:42
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediye Meclisinin nisan ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezindeki toplantıda 22 gündem, 3 gündem dışı madde görüşülerek, karara bağlandı.

        Kadın Aile Çocuk, Hukuk, Deprem ve Doğal Afet komisyonları kurulmasına karar verilen toplantıda, belediye başkanvekilleri, katipler ve komisyon üyeleri oylama yapılarak belirlendi.

        Belediye Başkanı Akın da Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na oybirliği ile seçildi.

        Akın, meclis üyelerinin bayramını tebrik ettikten sonra rozetlerini taktı.

        - Havsa'da bayramlaşma töreni

        Havsa ilçesinde bayramlaşma töreni gerçekleşti.

        Havsa Belediyesi Kır Bahçesi'nde düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

        Törene katılanlara teşekkür eden Batı, mutlu ve huzurlu bayramlar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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