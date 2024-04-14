Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Demirköy'de yapılan denetimde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Mısır uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        "İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, kullanılan araca da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Eşinin sevgilisi tetikçiyle öldürtmüştü! Yeni gelişme de şoke etti
        Eşinin sevgilisi tetikçiyle öldürtmüştü! Yeni gelişme de şoke etti
        İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak
        İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler
        İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Türkiye'de ilk! Katil cinayeti telefon sorgusunda itiraf etti
        Türkiye'de ilk! Katil cinayeti telefon sorgusunda itiraf etti
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bugün tarih yazacak!
        Bugün tarih yazacak!
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Gece kaydedildi! Tatil dönüşü yoğun trafik
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Tarımda alternatif ürünlere "kontrollü geçiş" önerisi
        Tarımda alternatif ürünlere "kontrollü geçiş" önerisi
        EDİRNE Prof. Dr. Kaya: Buğdayda başaklanma dönemindeki yağış verimde kritik...
        EDİRNE Prof. Dr. Kaya: Buğdayda başaklanma dönemindeki yağış verimde kritik...
        Prof. Dr. Kaya: Buğdayda başaklanma dönemindeki yağış verimde kritik rol oy...
        Prof. Dr. Kaya: Buğdayda başaklanma dönemindeki yağış verimde kritik rol oy...
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de jandarma personeli şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
        Edirne'de jandarma personeli şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti
        Eski payitaht Edirne'de bayram tatili hareketliliği sürüyor
        Eski payitaht Edirne'de bayram tatili hareketliliği sürüyor