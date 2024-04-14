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        Tarımda alternatif ürünlere "kontrollü geçiş" önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli, tarımda alternatif ürünlere kontrollü geçiş yapılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:53
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        Tarımda alternatif ürünlere "kontrollü geçiş" önerisi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli, tarımda alternatif ürünlere kontrollü geçiş yapılması gerektiğini belirtti.

        Önemli, bir program için geldiği Edirne'de AA muhabirine, son yıllarda iklim değişikliğinin ciddi anlamda hissedildiğini söyledi.

        İklim değişikliğinin üretim üzerinde de etkilerinin olduğunu belirten Önemli, "Bu bağlamda birçok bölgede alternatif ürünlere yönelim arttı. Üreticiler bu ürünlerin üretimini Tarım ve Orman Müdürlüklerinin önerdiği biçimde yapmalıdır. Örneğin lavanta üretip yağının üreticinin elinde kalması zarara uğratır." dedi.

        Önemli, alternatif ürünlerden katma değer elde etmek için ihracatçıların taleplerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

        - "Ekim nöbeti sistemi devreye girmesi gerekir"

        İhracatçının taleplerine göre üretimin yapılması gerektiğini aktaran Önemli, şunları kaydetti:

        "Alternatif ürünlere kontrollü geçiş yapılması gerekiyor. Bunun planlamasının yapılması lazım. Planlama yapılmadan birden yeni bir ürüne geçmek zordur ve zarara uğratır. Bunun yanında ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler var, örneğin soya. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış 500, 600 kilo verim alınıyor. Soya her alanda kullanılabilir, soyanın satılmaması diye bir sorun yok. Onun satılması için daha iyi organizasyonlar yapılması gerekiyor. Sadece ayçiçeği ve buğdayı desteklediğinizde üretici ürün bazlı üretime yönelir. Tek bir ürüne verilen destek çözüm değil, ekim nöbeti sisteminin devreye girmesi gerekir."

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