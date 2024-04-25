Edirne'de "Gastronomi ve Yemek" Yarışması düzenlendi

Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Gastronomi ve Yemek Yarışması"nda geleceğin şef adayları hünerlerini sergiledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 9 okuldan lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada, kentlerin yöresel yiyeceklerini hazırladı.

Yarışmada, Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları "ciğer sarma", "bakla çorbası" ve "bal helvası" ile birinci oldu.

Öğrenciler birincilik kupasını İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'dan aldı.

Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem Uygur, başarılı öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Uygur, "Öğrencilerimizi mesleğe kazandırma motivasyonunu hep yüksek tutmaya çalışıyoruz. Özellikle yerel mutfağa ve bölgemiz ürünleriyle yapılan ulusal ve uluslararası yarışmalara da özel önem veriyoruz. Bölgemizdeki gastronomi ve yiyecek içecek işletmelerinden, şeflerden de yeri gelince yardım alıyoruz." ifadelerini kullandı.