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        Edirne'de YÖK'ün Balkan ve Bölge Temsilciliği ile Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi açıldı

        Edirne'de Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Balkan ve Bölge Temsilciliği ile Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:57
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        Edirne'de YÖK'ün Balkan ve Bölge Temsilciliği ile Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi açıldı
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        Edirne'de Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Balkan ve Bölge Temsilciliği ile Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi törenle açıldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki törende, Edirne'nin sadece bulunduğu bölgeye değil Balkanlara da hitap eden bir kent olduğunu söyledi.

        Sezer, "YÖK Başkanımızın ziyaretinde Balkanlara yönelik eğitim çalışmalarında özellikle üniversitelerle daha üst düzey ilişkilerin geliştirilmesi için, YÖK Başkanlığımızın bir ofisinin olması gerektiğini dile getirmiştik. Bugün YÖK Balkan ve Bölge Temsilciliğini açıyoruz. Bu bizim açımızdan, Edirne açısından son derece önemli." diye konuştu.

        Vali Sezer, YÖK Balkan ve Bölge Temsilciliği binasında aynı zamanda Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi'nin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, iki birimin de kentin zenginliğini ortaya koyacağını dile getirdi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kent adına çok güzel etkinliklerde bir araya geldiklerini dile getirdi.

        YÖK'ün bölge ve Balkanlarla oldukça ilgili olduğunu ifade eden Tabakoğlu, açılışını yaptıkları temsilciliğin Balkanlarla ilgili yapılacak çalışmalarda büyük önem taşıyacağını belirtti.

        Trakya Üniversitesi'nin Balkan Üniversiteler Birliği'nin kurucularından olduğunu anlatan Tabakoğlu, "Çifte Çınarlı Köşk olarak bilinen uzun süredir tadilatta olan binamız yeni bitti. Burayı da hem YÖK Balkan ve Bölge Temsilciliği hem de Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi olarak değerlendirmek istedik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Sezer, Tabakoğlu ve beraberindekiler YÖK Balkan ve Bölge Temsilciliği ve Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi, binayı gezdi.

        Ardından yerleşkenin bahçesinde oluşturulan Balkan Üniversiteler Birliği Hatıra Ormanı gezildi.

        Programa, birliğe üye üniversitelerin rektörleri ve akademisyenleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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