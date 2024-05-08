Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de Dünya Atletizm Günü kapsamında ilkokul öğrencileri arasında atletizm etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Dünya Atletizm Günü kapsamında ilkokul öğrencileri arasında atletizm etkinliği düzenlendi.

        Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen etkinliğe 18 ilkokuldan 288 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler 60 metre koşu, fırlatma topu ve uzun atlama kategorilerinde dereceye girebilmek için yarıştı.

        Yarışmalar sonunda spor etkinliklerine katılan çocuklara katılım belgesi verildi

        - Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik eğitimlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Uzunköprü ve Keşan ilçesinde okulları ziyaret etti.

        Öğrencilere "Trafik Haftası" kapsamında temel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları hakkında bilgi verildi.

        Eğitimin ardından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

        -Çetin adaylığını açıkladı

        İş insanı Ahmet Çetin, AK Parti İl Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

        Kentteki bir tesiste basın toplantısı düzenleyen Çetin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere seçim sonuçlarına odaklanıp adımlar atılması gerektiğini söyledi.

        Çetin, kentte AK Parti'nin oylarını artıran eski İl Başkanı Belgin İba'ya da görevini layıkıyla yaptığını belirterek teşekkür etti.

        Makamların geçici olduğu belirten Çetin, davayı sahiplenmek amacıyla aday olduğunu açıkladı.

        - Enez'de ormanda çevre temizliği yapıldı

        Enez'in Sultaniçe köyündeki Cennet Koyu ormanında çevre temizliği yapıldı.

        İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal önderliğinde Enez Orman İşletme Şefliğinin düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında kurum amirleri ve öğrenciler tarafından toplanan çöpler poşetlere dolduruldu.

        Ormandaki vatandaşlar, çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Edirne'de bu yıl 1 milyon 274 bin dekar alanda ayçiçeği yetiştirilecek
        Edirne'de bu yıl 1 milyon 274 bin dekar alanda ayçiçeği yetiştirilecek
        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizm...
        Edirne'de düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizm...
        Yayınladığı videoyla evine giren hırsızı tebrik edip, çaldığı eşyaları geti...
        Yayınladığı videoyla evine giren hırsızı tebrik edip, çaldığı eşyaları geti...
        Osmanlı'nın "gül bahçesi" Edirne'de yine her yerde güller açacak
        Osmanlı'nın "gül bahçesi" Edirne'de yine her yerde güller açacak