Yayınladığı videoyla evine giren hırsızı tebrik edip, çaldığı eşyaları getirirse parasını vereceğini söyledi

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Uğur Saygı (35), sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla evine giren hırsızı tebrik edip, çaldığı eşyaları geri getirmesi halinde parasını vereceğini söyledi.

Olay, gece saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bir haftalığına Sivas’a giden iş makinesi operatörü Uğur Saygı’nın tek katlı evine, eşi ve kayınvalidesi uyuduğu sırada hırsız girdi. Kapıyı açarak eve giren şüpheli veya şüpheliler komodin, elektrikli süpürge ve televizyonu çaldı. Sabah saatlerinde olayı fark eden aile ferleri, polise ihbarda bulunuldu. Evde inceleme yapan polis, şüpheli ve şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanmaları için çalışma başlattı.

‘HIRSIZ KARDEŞ SANA SESLENİYORUM, SENİN PARANI VERECEĞİM’

Ev sahibi Uğur Saygı çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, hırsıza seslendi. Saygı, yayınladığı videoda, “Gece, bilinmeyen bir saatte evime hırsız girmiş. Hırsız, vişneçürüğü rengindeki komodinimi almış. Yine lila rengi bir komodinimi ve puf takımını almış. Pembe renkli elektrik süpürgemi almış. Plazma televizyonumu çalmış. Bu hırsıza sesleniyorum, onu ödüllendireceğim. Kaynanam evde, karım da evde. Bunlar mağarada mı yaşar bilmiyorum ama kardeşim aldın alacağın kadar, eşyaları alma madem para çal daha iyi. Niye eşyaları elliyorsun sen? Hırsız kardeş sana sesleniyorum, neyse geleceğim, senin paranı vereceğim. Sakın eşyaları sağa sola satma. Beni ara. Neyse parasını vereceğim. Hırsızlık yapmışsın, bravo. Güzel bir hırsızlık o. Ama sağda solda hırsızlık yapmayın. Adam gibi bileğinizle çalışın, adam gibi adam olun. Hırsızlıkla adam olunmaz. Ama senin paranı vereceğim ben. Hiçbir şeyi satma. Nasıl bir hırsızsan Allah razı olsun, güzel bir hırsızmışsın” ifadelerini kullandı.