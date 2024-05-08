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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:24
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

        Bayazıt, Keşan Tarım ve Orman Müdür Vekili Göksel Bilgin ve Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Yeniceçiftlik ve Boztepe köylerinde çiftçilerle bir araya geldi.

        Dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulunan Bayazıt, ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladıklarını belitti.

        En kısa sürede zarar tespit çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Bayazıt, dolu yağışından ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        - Keşan'daki metruk binalar yıkılıyor

        Keşan Belediyesi, ilçedeki metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye yetkilileri, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan ve metruk durumdaki binaların tespitini yaptı.

        Çalışmalar kapsamında, Uğur Mumcu Caddesi'nde tehlike oluşturan bir binada yıkım çalışması başlatıldı.

        Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kontrollü bir şekilde binanın yıkım işlemlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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