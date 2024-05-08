Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçtaki çantada bulunan 4 cips paketinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçtaki çantada bulunan 4 cips paketinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara-Keşan kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yaptı. Polis, arama sırasında K.K. (47) adlı kadına ait çantada torba içinde bulunan 4 cips paketinin ağırlığından şüphelendi. Açılan cips paketlerinde poşetler içinde ve kalıp halinde toplam 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi. K.K. ile araçta bulunan E.A. (20) adlı kadın ve İ.A. (18) gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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