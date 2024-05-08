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        "Edirne'de Gül ve Gülcülük" paneli gül kokan salonda yapıldı

        Trakya Üniversitesinde "Edirne'de Gül ve Gülcülük" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:23
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        "Edirne'de Gül ve Gülcülük" paneli gül kokan salonda yapıldı
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        Trakya Üniversitesinde "Edirne'de Gül ve Gülcülük" paneli düzenlendi.

        Panelistlerden eski Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, memleketinden getirdiği gülleri protokol üyelerine ve akademisyenlere armağan etti, panelin gerçekleştiği Balkan Kongre Merkezi'nin her yanına da ilaçlama makineleriyle gül suyu sıkıldı.

        Panelde, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Kaçar, Medipol Üniversitesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş ve Gözgün birer sunum yaptı.

        - Gül hasadı gerçekleşti

        Panelin ardından protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde üniversitenin gül bahçesine yürüdü.

        Vali Yunus Sezer, gül bahçesinde yaptığı konuşmada, Edirne'de 14. ve 15. yüzyıllarda 450 gül bahçesinden söz edildiğini söyledi.

        Bugün sadece üniversitenin 5 dönümlük arka bahçesinde gül yetiştirildiğini ifade eden Sezer, "Tarihi misyonuna uygun şekilde Edirne Sarayı'nın da restore edilmesiyle beraber gül bahçelerini çoğaltmalıyız. Isparta'dan gördüğüm kadarıyla gülcülükle ilgili öğrenebileceğimiz çok konu var. Tecrübe paylaşımı ile Edirne'de de gülcülüğü ileriye taşımak için hep beraber tüm varlığımız ve gücümüzle çalışırız." dedi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitelerinin "Edirne gülü" ile ilgili bir gelecek perspektifi çizeceğine işaret etti.

        Üniversitenin Edirne gülünün yetiştirilmesi anlamında adımlar attığını belirten Tabakoğlu, "Gülü her anlamda işliyoruz. Gül konuşuldukça bereketlenir, büyür, çoğalır. İnşallah Edirne gülümüzün bereketlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların arından Vali Sezer, Rektör Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler gül hasadı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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