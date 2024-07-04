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        Edirne'de "Kırkpınar Konserleri" kapsamında şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:37 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:37
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        Edirne'de "Kırkpınar Konserleri" kapsamında şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı.

        Edirne Belediyesi ev sahipliğinde Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında gerçekleştirilen konserlerin dördüncü gününde şarkıcı Mehmet Erdem sevenleriyle buluştu.

        Konserde Erdem, "Gibi gibi", "Acıyı sevmek olur mu", "Yaz dostum" gibi eserleri seslendirdi.

        Zaman zaman sağanağın etkili olduğu konserde müzikseverler şarkılara eşlik etti.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkarak Erdem'e çiçek takdim etti.

        Kırkpınar Konserleri kapsamında yarın gece Hüsnü Şenlendirici'nin sahne alacağı konser serisi 6 Temmuz Cumartesi günü Bengü konseriyle sona erecek.

        Hafta boyunca gerçekleştirilecek tüm konserler 21.00'de başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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