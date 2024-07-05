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        Kırkpınar'ın "rekortmen" ağasından bırakma sinyali

        SALİH BARAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kırılması zor bir rekorla 4 altın kemere erişen güreş ağası Seyfettin Selim, iyi bir aday çıkması halinde bu kez bırakacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:49
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        Kırkpınar'ın "rekortmen" ağasından bırakma sinyali
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        SALİH BARAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kırılması zor bir rekorla 4 altın kemere erişen güreş ağası Seyfettin Selim, iyi bir aday çıkması halinde bu kez bırakacağını belirtti.

        Organizasyonun kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü dört kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'da bu sayıya ulaşan tek isim olarak tarihe geçti.

        Bugüne kadar Kırkpınar ağalığı için 31 milyon liranın üzerinde ödeme yapan Seyfettin Selim, spora katkısının yanında sosyal sorumluluk projelerine desteği, sivil toplum örgütleri ve eğitime olan katkılarıyla da biliniyor.

        -"Layıkıyla yapacağına inandığım aday çıkarsa bırakırım"

        Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağalığı yağlı güreşlere gönül verenlerin yapabileceğini söyledi.

        Tüm yağlı güreşlerin mayısta başlayıp ekim sonuna kadar devam ettiğini ifade eden Selim, "Yağlı güreşleri çok sevdiğim için piyasa güreşlerine de gidiyorum. Bu nedenle çocuklarıma da fazla zaman ayıramıyorum. İyi bir aday çıkarsa ağalığı bırakırım. Benim 15 yılım oldu ve artık yorulduk. Ağanın da değişmesi lazım. Hep aynı yüz. Seyirci de bıkmıştır bizden." dedi.

        Selim, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kendisinin bildiği iki güreş ağası adayının olduğunu belirtti.

        Ata sporu yağlı güreşler için emek vermeye devam edeceğini dile getiren Selim, "İyi bir ağa gelir ve bu işi devam ettirir. Bizden bir gömlek üstün yapar. Biz de destek oluruz. Millilerimiz rakiplerini yenince nasıl herkes 'Türkiye' diye ayağa kalktı, yağlı güreş ata sporumuz da böyle. Herkesin sahip çıkması gerek. Antalya bölgesi çok sahip çıkıyor. İnşallah Anadolu'da sahip çıkar ve daha güzel yerlere geliriz. " diye konuştu.

        Selim, yağlı güreşlere desteğinin yanında sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

        - Ağalık süreci

        Organizasyonun son günü ağalık ihalesi anonsu yapılıyor. İhaleye katılanlar arasında sembolik ağalık koçu açık artırmaya çıkarılıyor. En çok peyi veren, gelecek yılın güreş ağası olarak seçiliyor.

        Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken, Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

        Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve müsabakalara gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın, bu görevlerinin büyük bölümü artık Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen kişi, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalığı üstleniyor.

        İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.

        - Salgında verilen ağalık altın kemere etki etmedi

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağalık Edirne Belediyesi Meclis kararıyla verildi

        Salgın nedeniyle yapılamayan 2020 yılı güreşlerinde hem başpehlivanlık hem de güreş ağalığı haklarının korunması gündeme geldi.

        Mecliste, Seyfettin Selim'in güreş ağası olması kararı verildi. Ancak altın kemer verilmesi konusunda gerekli olan "üst üste 3 yıl" kuralında 2020 yılının dikkate alınmayacağının altı çizildi. Bu nedenle Selim, 15. yılında 5. altın kemere sahip olamadı.

        ​​​​​​​2008-2023 yılları arasında ağalık koçunun satış bedelleri şöyle:

        İhale yılı İhaleyi alan ağa Bedel
        2008 Seyfettin Selim 400 bin lira
        2009 Seyfettin Selim 250 bin lira
        2010 Seyfettin Selim 322 bin lira
        2011 Seyfettin Selim 222 bin lira
        2012 Seyfettin Selim 200 bin lira
        2013 Süleyman Mecek 807 bin lira
        2014 Seyfettin Selim 522 bin lira
        2015 Seyfettin Selim 361 bin lira
        2016 Seyfettin Selim 400 bin lira
        2017 (iptal edildi) Ahmet Çetin 1 milyon 522 bin lira
        2017 Seyfettin Selim 222 bin lira
        2018 Seyfettin Selim 722 bin lira
        2019 Seyfettin Selim 661 bin lira
        2020 Seyfettin Selim Belediye Meclis kararıyla
        2021 Seyfettin Selim 1 milyon 22 lira
        2022 Seyfettin Selim 4 milyon 22 lira
        2023 Seyfettin Selim 22 milyon 222 lira

        -Seyfettin Selim kimdir?

        Aslen Trabzonlu olan Seyfettin Selim, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak 1967 yılında dünyaya geldi.

        Selim, İşçi olarak girdiği inşaat işlerinde ustabaşılık, taşeronluk ve sonrasında müteahhitlik yapmaya başladı.

        Pek çok spor organizasyonuna kaynak sağlayan Selim, bazı futbol takımlarına da başkanlık yaptı. İzleyici olarak merak duyduğu yağlı güreşe destek vermeye başlayan Selim, daha sonra ağalığa kadar ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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