Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Bu arada Uzunköprü, Enez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende de anıta çelenk sunulmasının ardından Sözer, Belediye Başkanı Yunus Atay ve Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Mesut Babayiğit vatandaşların bayramını kutladı.

İpsala ilçesinde de tören öncesi Kaymakam Ömer Sevgili makamında tebrikleri kabul etti.

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