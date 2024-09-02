Edirne'de adli yıl açılışı dolasıyla törenler düzenlendi

Edirne'de adli yıl açılışı dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Edirne Adliyesinde düzenlenen programa hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanları katıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Çakmak, bu yıl da her yıl olduğu gibi mesai arkadaşları ve savunmanın tarafı avukatlarla adaletin hızlı, gecikmeksizin, etkin ve adil şekilde sonuçlanması için hep beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçen çalışma yılının verimli geçtiğini belirten Çakmak, "Çok güzel çalıştık, inşallah kadromuzla, değişen kadromuzla onlarla da aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız. Yine gerek ülkedeki tüm terör örgütleriyle mücadelemiz gerekse suçlularla mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.