Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de adli yıl açılışı dolasıyla törenler düzenlendi

        Edirne'de adli yıl açılışı dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de adli yıl açılışı dolasıyla törenler düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de adli yıl açılışı dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

        Edirne Adliyesinde düzenlenen programa hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanları katıldı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

        Çakmak, bu yıl da her yıl olduğu gibi mesai arkadaşları ve savunmanın tarafı avukatlarla adaletin hızlı, gecikmeksizin, etkin ve adil şekilde sonuçlanması için hep beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Geçen çalışma yılının verimli geçtiğini belirten Çakmak, "Çok güzel çalıştık, inşallah kadromuzla, değişen kadromuzla onlarla da aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız. Yine gerek ülkedeki tüm terör örgütleriyle mücadelemiz gerekse suçlularla mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende ise anıta çelenk sunumuyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

        Avukatların adaletin sağlanması için mücadele ettiğini belirten Karakoç, hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı ve avukatlık mesleğini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Savunma hakkının temsilcisi avukatların önemli görevler yerine getirdiğini dile getiren Karakoç, "Yeni adli yılda da yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olarak mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele edeceğiz. Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Yeni doğan bebeğin ölümünde flaş gözaltılar!
        Yeni doğan bebeğin ölümünde flaş gözaltılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Galatasaray'dan Osimhen bombası!
        Galatasaray'dan Osimhen bombası!
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru

        Benzer Haberler

        Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları başladı
        Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli adliyede
        Kiraladığı otomobile zarar veren arkadaşını öldüren şüpheli adliyede
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de balık pazarındaki tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor
        Edirne'de balık pazarındaki tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor
        23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası hafta sonu Edirne'de yapılacak
        23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası hafta sonu Edirne'de yapılacak