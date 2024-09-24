Edirne'nin yalı camisi Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna başlanacak

Rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayan çalışmalar tamamlandığında Edirne'ye önemli bir değerin kazandırılacağı aktarılan açıklamada, "Desteklerinden dolayı ilimiz adına Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Vakıflar Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu'ya, Bakanlık ve Müdürlük yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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