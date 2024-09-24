Edirne Valisi Sezer, Gazi Mihal Bey Hamamı'nda incelemede bulundu

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Sezer, hamamın ihya çalışmalarının nehre kadar olan bölümünün çevre düzenlemesi, proje ve ihale işlemi tamamlanarak yapımına başlanacağını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamı gezen Sezer, incelemelerde bulundu.

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