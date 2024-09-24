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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de, evinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:49
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de, evinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan R.K, bir süre dışarı çıktıktan sonra eve geldiğinde cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

        R.K, Selimiye Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Yenimescit Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, arkasında bir şey saklandığından şüphelenilen C.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst armasında ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        C.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Meriç'te motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Büyükdoğanca Mahallesi'nde yaşayan G.Ö, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        G.Ö, Meriç Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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