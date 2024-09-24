Edirne'de asayiş

Büyükdoğanca Mahallesi'nde yaşayan G.Ö, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

Yenimescit Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, arkasında bir şey saklandığından şüphelenilen C.A'yı durdurdu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan R.K, bir süre dışarı çıktıktan sonra eve geldiğinde cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

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