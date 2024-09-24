Edirne'de asayiş
Edirne'de, evinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
Edirne'de, evinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan R.K, bir süre dışarı çıktıktan sonra eve geldiğinde cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti.
R.K, Selimiye Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
- Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Yenimescit Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, arkasında bir şey saklandığından şüphelenilen C.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst armasında ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
C.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
- Motosiklet hırsızlığı
Meriç'te motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Büyükdoğanca Mahallesi'nde yaşayan G.Ö, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
G.Ö, Meriç Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
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