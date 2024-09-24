Edirne Belediyesi tarafından çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Okullar Arası Pil Toplama Kampanyası düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2025'e kadar sürecek kampanya kapsamında toplanacak piller, çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılacak.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek kampanyaya katılan okullara topladıkları pil miktarın göre çeşitli spor ekipmanları hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, öğrencileri kampanyaya katılmaya davet etti.