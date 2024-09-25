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        Edirne'de deniz polisi göreve başladı

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Saros Körfezi'nde güvenliği sağlamak için göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:21
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        Edirne'de deniz polisi göreve başladı
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Saros Körfezi'nde güvenliği sağlamak için göreve başladı.

        Polis ekipleri yerli üretim kontrol botu ile Enez Limanı'nda faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler Saros Körfezi'nin yanı sıra Meriç Nehri ve göllerde de görev yapacak.

        Mavi vatanın güvenliğine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

        - Deniz polisinin çalışma alanları

        Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlemek ve kaçakçılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak.

        Otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler de gerçekleştirecek ekipler, kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeleri uzmanlar tarafından yok edilinceye kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini de alacak.

        Deniz polisi, denizde, iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri balık adam veya kurbağa adamlar tarafından dalış yapmak suretiyle aratmak gibi konularda hizmet verecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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