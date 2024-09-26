Başpehlivan Zeybek'in hedefi, ebedi altın kemere ulaşıp, Kırkpınar efsaneleri arasına girmek

GÖKHAN ZOBAR - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi alınması yolunda seriye koşan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlerde efsaneler arasına girmek istiyor.

Kırkpınar finalinde geçen yıl İsmail Balaban'ı, bu yıl da Mustafa Taş'ı yenerek altın kemere ulaşan Zeybek, üst üste üçüncü kez birinci olarak tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin sürekli sahibi olabilmeyi hedefliyor.

Ebedi altın kemer en son, Kırkpınar'da 1990'lı yıllara damga vuran Ahmet Taşçı tarafından 1997 yılında alınmıştı. 1999 ve 2000 yıllarında da birinci olan Taşçı, 2001 yılı finalinde hakemlere kızarak rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırıp, üçüncü ebedi altın kemere ulaşma şansını kaybetmişti.

Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen Zeybek, AA muhabirine yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar'da başpehlivan olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. - Zeybek: "Hedefim tarihe geçmek" Yoğun tempoyla hazırlandığı güreş sezonunda önemli başarılar elde ettiğini anımsatan Zeybek, bu yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ve diğer organizasyonlarda kürsünün ilk basamağına çıktığını dile getirdi. Zeybek, "ahlı kemer" olarak anılan ve yıllardır sahibini araya kemere ulaşmak için çok çalıştığını vurguladı.

Yağlı güreşi çok sevdiğini ve her zaman zirvede yer almak istediğini dile getiren Zeybek, şunları kaydetti: "Kırkpınar'da hedefim olan altın kemeri alarak ikinci yılımızda da başarıya ulaştık. Şimdi önümüzde 2025 yılında yapılacak güreşler var. Uzun zamandır alınamayan bir altın kemer var. İnşallah yine Kırkpınar Er Meydanı'nda başarıya ulaşarak altın kemerin ebedi sahibi olup, Antalya'ya götürmek istiyorum. Hedefim tarihe geçmek. İnşallah bu büyük başarıya ulaşmak nasip olur. En iyi şekilde çalışmalarımızı yapıp, hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz."

- "Çok ağır bir sezon geçirdim" Zeybek, zorlu ve yıpratıcı bir sezon geçirdiğini aktardı. Dinlenme ve yenilenme dönemine girdiğini anlatan Zeybek, şöyle devam etti: "Şu anda biraz istirahate geçtik, sezon boyunca çok yıprandık. Çok ağır bir sezon geçirdim. Sezon boyunca yapılan kamplar ve güreş organizasyonları çok yoğun geçti. Bu esnada küçük sakatlıklar oldu, onları toparlamak için de çalıştım. Yağlı Güreş Ligi'nin son haftasında 672. Elmalı Tarihi Yağlı Güreşleri'nde birinci olma ihtimali vardı. Enes Doğan kardeşimle başa baş gidiyorduk. Ona nasipmiş, birinciliği o kazandı. Çok yıprandığım için Elmalı'da çok gücüm kalmadı. Enes kardeşim kendini belli ediyor. İnşallah o da en iyi seviyelere gelir."