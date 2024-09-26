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        Başpehlivan Zeybek'in hedefi, ebedi altın kemere ulaşıp, Kırkpınar efsaneleri arasına girmek

        GÖKHAN ZOBAR - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi alınması yolunda seriye koşan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlerde efsaneler arasına girmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:14
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        Başpehlivan Zeybek'in hedefi, ebedi altın kemere ulaşıp, Kırkpınar efsaneleri arasına girmek
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        GÖKHAN ZOBAR - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi alınması yolunda seriye koşan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, gelecek yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlerde efsaneler arasına girmek istiyor.

        Kırkpınar finalinde geçen yıl İsmail Balaban'ı, bu yıl da Mustafa Taş'ı yenerek altın kemere ulaşan Zeybek, üst üste üçüncü kez birinci olarak tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin sürekli sahibi olabilmeyi hedefliyor.

        Ebedi altın kemer en son, Kırkpınar'da 1990'lı yıllara damga vuran Ahmet Taşçı tarafından 1997 yılında alınmıştı. 1999 ve 2000 yıllarında da birinci olan Taşçı, 2001 yılı finalinde hakemlere kızarak rakibi Vedat Ergin'in elini kaldırıp, üçüncü ebedi altın kemere ulaşma şansını kaybetmişti.

        Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen Zeybek, AA muhabirine yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar'da başpehlivan olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        - Zeybek: "Hedefim tarihe geçmek"

        Yoğun tempoyla hazırlandığı güreş sezonunda önemli başarılar elde ettiğini anımsatan Zeybek, bu yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ve diğer organizasyonlarda kürsünün ilk basamağına çıktığını dile getirdi.

        Zeybek, "ahlı kemer" olarak anılan ve yıllardır sahibini araya kemere ulaşmak için çok çalıştığını vurguladı.

        Yağlı güreşi çok sevdiğini ve her zaman zirvede yer almak istediğini dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

        "Kırkpınar'da hedefim olan altın kemeri alarak ikinci yılımızda da başarıya ulaştık. Şimdi önümüzde 2025 yılında yapılacak güreşler var. Uzun zamandır alınamayan bir altın kemer var. İnşallah yine Kırkpınar Er Meydanı'nda başarıya ulaşarak altın kemerin ebedi sahibi olup, Antalya'ya götürmek istiyorum. Hedefim tarihe geçmek. İnşallah bu büyük başarıya ulaşmak nasip olur. En iyi şekilde çalışmalarımızı yapıp, hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz."

        - "Çok ağır bir sezon geçirdim"

        Zeybek, zorlu ve yıpratıcı bir sezon geçirdiğini aktardı.

        Dinlenme ve yenilenme dönemine girdiğini anlatan Zeybek, şöyle devam etti:

        "Şu anda biraz istirahate geçtik, sezon boyunca çok yıprandık. Çok ağır bir sezon geçirdim. Sezon boyunca yapılan kamplar ve güreş organizasyonları çok yoğun geçti. Bu esnada küçük sakatlıklar oldu, onları toparlamak için de çalıştım. Yağlı Güreş Ligi'nin son haftasında 672. Elmalı Tarihi Yağlı Güreşleri'nde birinci olma ihtimali vardı. Enes Doğan kardeşimle başa baş gidiyorduk. Ona nasipmiş, birinciliği o kazandı. Çok yıprandığım için Elmalı'da çok gücüm kalmadı. Enes kardeşim kendini belli ediyor. İnşallah o da en iyi seviyelere gelir."

        Başpehlivan Zeybek, ata sporu yağlı güreşin en iyi şekilde yaşatılması için önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

        Yağlı güreşe destek veren Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna, ağalara, belediye başkanlarına ve iş insanlarına teşekkür eden Zeybek, çok çalışarak uzun yıllar zirvede yer almak istediğini belirtti.

        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin güreşlere ayrı bir heyecan getirdiğini de ifade eden Zeybek, "Güreşin tanıtımı ve seyircilerin ilgisi bakımından güzel bir durum oldu. Ancak üst üste gelen güreşler, pehlivanları bazen yıpratıyor. Toparlama süreci sıkıntı oluyor. O konuda biraz sıkıntılar çekiyoruz. İnşallah sporculara yarayacak şekilde tekrardan bir düzenleme gelir." diyerek sözlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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