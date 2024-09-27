Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kentte yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Yardımcısı Uçarmak'a teşekkür etti.
Uçarmak da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.
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