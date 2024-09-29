Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, çeltik hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, çeltik hasadına katıldı.

        Akçadam köyündeki hasada katılan Sözer, köy muhtarından bilgi aldı, çiftçilerle sohbet etti.

        Üreticilere bereketli bir hasat dileyen Sözer'e İlçe Tarım Müdürü Serdar Çoban da eşlik etti.

        - Özden, itfaiye personelini ziyaret etti

        Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

        Belediye encümen üyeleriyle birlikte İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Özden, personelle birlikte pasta kesti.

        İtfaiye erlerinin zorlu bir görevi icra ettiğini belirten Özden, personelin haftasını kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Motosiklet kazalarında ürküten tablo
        Motosiklet kazalarında ürküten tablo
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        "Herkes aynı değil hayatta Okan Hoca!"
        "Herkes aynı değil hayatta Okan Hoca!"
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi t...
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi t...
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti
        CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti