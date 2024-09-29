İtfaiye erlerinin zorlu bir görevi icra ettiğini belirten Özden, personelin haftasını kutladı.

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Üreticilere bereketli bir hasat dileyen Sözer'e İlçe Tarım Müdürü Serdar Çoban da eşlik etti.

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