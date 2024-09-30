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        Edirne İl Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları devam ediyor

        Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:33
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        Edirne İl Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları devam ediyor
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        Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri bozulan ve eskiyen yollara sıcak asfalt ve birinci kat asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        Ekipler çalışmaları kapsamında Uzunköprü'deki Çöpköy Mahallesi'ni Yağmurca ve Karapürçek köylerine bağlayan 9 kilometrelik yola 1. kat asfalt attı.

        Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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