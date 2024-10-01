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        Edirne'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Edirne'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Edirne Huzurevi'nde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:10
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        Edirne'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi
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        Edirne'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Edirne Huzurevi'nde program düzenlendi.

        Vali Yunus Sezer, huzurevinin bahçesinde düzenlenen programda yaşlılarla sohbet edip günlerini kutladı, karanfil verdi.

        Programda konuşan Sezer, büyük bir medeniyetin mensubu olan Türk milletinde gençlerin iyiliğin, güzelliğin, doğrunun ve vefanın ne demek olduğunu yaşlılardan öğrendiğini söyledi.

        Yaşlıların ömürleri boyunca bu önemli değerleri gençlere anlatmakla yükümlü olduğunu belirten Sezer, "Bizler sizlerin dizinizin dibine oturduk. Dedelerimizin, babalarımızın dizinin dibinde oturduk ve bizim ilk öğretmenimiz yaşlılarımızdır, büyüklerimizdir. Sonra öğretmenlerimizdir. Sonra toplumdur. Siz büyükler olarak bizlerin üzerinde çok büyük emeği ve hakkı var. Ömrünüzün son anına kadar da bu yeni vatan evlatlarının, gençlerin yetiştirilmesi için de elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Hiçbir şey yapmasak bile bizlerin bu güzel ülkede yaşayan bütün insanlarımız için dua etmemiz lazım." diye konuştu.

        Edirne Belediyesi Bandosunun konser verdiği program pasta kesimi ile sona erdi.

        Programa Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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