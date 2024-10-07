Edirne'den kısa kısa
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray, Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray, Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Giray, mesajında, disleksinin çocuklarda okuduğunu anlama sorunuyla kendisini gösteren özgül öğrenme güçlüğü olduğunu belirtti.
Özgül öğrenme güçlüklerinin bir bakışta anlaşılacak türden olmadığını ancak ciddi anlamda bütüncül bir değerlendirme ve süreç içerisinde iyi bir gözlemle anlaşılabileceğini ifade eden Giray, "Bu bağlamda çocuğun en az altı ay boyunca bahsedilen belirtileri göstermesi, öğrenememe durumlarına sebep olduğu düşünülen tüm risklerin elenmesi gerekmektedir." dedi.
Giray, disleksi erken fark edilen çocukların ileride karşılaşacağı sorunların minimuma indirilmesi için okul ve aile iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.
- Edirne'den Adıyaman'a destek
Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman'da park ve oyun alanı yapıldı.
Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediyesi ekiplerinin Edirne'nin kardeş şehri Adıyaman'da güzel bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.
Adıyaman'da depremden zarar gören park alanlarının yenilendiğini ve bir kısmının da düzenlendiğini Akın, "Ayrıca mevcut çocuk parklarında bulunan basketbol sahası yenilendi, çocuk oyun aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi." dedi.
Akın, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Edirnelilere selamlarını ilettiğini ve teşekkür ettiğini kaydetti.
- Dr. Rifat Osman'ın "Edirne Sarayı" kitabı yayımlandı
Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyelerinin katkılarıyla Dr. Rifat Osman'ın "Edirne Sarayı" kitabı yayımlandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ömrünü Edirne'yi araştırıp incelemekle geçiren Tosyavizade Dr. Rifat Osman Bey'in orijinali Sağlık Müzesi'nde muhafaza edilen Edirne Sarayı ile ilgili el yazması kitabının çevrisi yapılarak yayımlandı.
TÜ Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetçin'in proje koordinatörlüğünü yaptığı kitabı, TÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şenay Öztürk Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Dereci yayına hazırladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan kitap Edirne Sarayı ile ilgili tarihi bilgilere katkı sağlayacaktır.
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