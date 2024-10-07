Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray, Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray, Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giray, mesajında, disleksinin çocuklarda okuduğunu anlama sorunuyla kendisini gösteren özgül öğrenme güçlüğü olduğunu belirtti.

        Özgül öğrenme güçlüklerinin bir bakışta anlaşılacak türden olmadığını ancak ciddi anlamda bütüncül bir değerlendirme ve süreç içerisinde iyi bir gözlemle anlaşılabileceğini ifade eden Giray, "Bu bağlamda çocuğun en az altı ay boyunca bahsedilen belirtileri göstermesi, öğrenememe durumlarına sebep olduğu düşünülen tüm risklerin elenmesi gerekmektedir." dedi.

        Giray, disleksi erken fark edilen çocukların ileride karşılaşacağı sorunların minimuma indirilmesi için okul ve aile iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

        - Edirne'den Adıyaman'a destek

        Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman'da park ve oyun alanı yapıldı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediyesi ekiplerinin Edirne'nin kardeş şehri Adıyaman'da güzel bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

        Adıyaman'da depremden zarar gören park alanlarının yenilendiğini ve bir kısmının da düzenlendiğini Akın, "Ayrıca mevcut çocuk parklarında bulunan basketbol sahası yenilendi, çocuk oyun aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi." dedi.

        Akın, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Edirnelilere selamlarını ilettiğini ve teşekkür ettiğini kaydetti.

        - Dr. Rifat Osman'ın "Edirne Sarayı" kitabı yayımlandı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyelerinin katkılarıyla Dr. Rifat Osman'ın "Edirne Sarayı" kitabı yayımlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ömrünü Edirne'yi araştırıp incelemekle geçiren Tosyavizade Dr. Rifat Osman Bey'in orijinali Sağlık Müzesi'nde muhafaza edilen Edirne Sarayı ile ilgili el yazması kitabının çevrisi yapılarak yayımlandı.

        TÜ Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetçin'in proje koordinatörlüğünü yaptığı kitabı, TÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şenay Öztürk Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Dereci yayına hazırladı.

        Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan kitap Edirne Sarayı ile ilgili tarihi bilgilere katkı sağlayacaktır.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya'da AK Parti teşkilatları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        Trakya'da AK Parti teşkilatları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        Edirne'de Türk Kızılaydan okula kan bağışçısı getiren öğrenciye madalya
        Edirne'de Türk Kızılaydan okula kan bağışçısı getiren öğrenciye madalya
        Edirne'de polisin hedefi olay yerine 2 dakikada ulaşmak
        Edirne'de polisin hedefi olay yerine 2 dakikada ulaşmak
        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" açılış programıyla başladı
        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" açılış programıyla başladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa