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        Edirne'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde aranması olan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:55
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        Edirne'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde aranması olan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Polis ekipleri, ilçe genelinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K'yi denetimleri esnasında yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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