Edirne Valisi Yunus Sezer, Kuzey Makedonya Devlet Eski Bakanı Hadi Nezir'i kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer makamında gerçekleşen görüşmede ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Nezir de Vali Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

Öte yandan, Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişleri İdris Yekeler, Ferit Ezeroğlu, Müfettiş Musa Eker ile Müfettiş Yardımcıları Samet Emre Açıksöz, Pınar Ayça Sarıtaş, Semih Özışın ve Aliye Özbek'i de kabul etti.

Kabulde, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu da hazır bulundu.