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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kuzey Makedonya Devlet Eski Bakanı Hadi Nezir'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:41
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kuzey Makedonya Devlet Eski Bakanı Hadi Nezir'i kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer makamında gerçekleşen görüşmede ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Nezir de Vali Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

        Öte yandan, Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişleri İdris Yekeler, Ferit Ezeroğlu, Müfettiş Musa Eker ile Müfettiş Yardımcıları Samet Emre Açıksöz, Pınar Ayça Sarıtaş, Semih Özışın ve Aliye Özbek'i de kabul etti.

        Kabulde, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu da hazır bulundu.

        - Edirneli öğrenci ödülünü Bayraktar'dan aldı

        Edirneli öğrenci Bilge Sevdik ödülünü, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Sevdik Adana'da Düzenlenen 2024 TEKNOFEST Festivali'nde düzenlenen yarışmada 2 projesiyle ikincilik elde etti.

        Sevdik, düzenlenen ödül töreninde ödülünü Bayraktar'dan aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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