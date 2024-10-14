Edirne'de 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası B.A'nın kullandığı tır Gişeler mevkisinde durduruldu.

Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

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