Edirne'de 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.
Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası B.A'nın kullandığı tır Gişeler mevkisinde durduruldu.
Tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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