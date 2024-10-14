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        Edirne'de 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

        Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:13
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        Edirne'de 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
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        Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası B.A'nın kullandığı tır Gişeler mevkisinde durduruldu.

        Tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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