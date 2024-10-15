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        Sofya Büyükelçisi Uyanık, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

        Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:59
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        Sofya Büyükelçisi Uyanık, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
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        Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Uyanık'a teşekkür etti.

        Uyanık da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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