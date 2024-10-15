Sofya Büyükelçisi Uyanık, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Uyanık'a teşekkür etti.
Uyanık da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.
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