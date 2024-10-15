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        Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri verilecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Usta bestekarlar" konseri verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:48
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        Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri verilecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Usta bestekarlar" konseri verilecek.

        Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 17 Ekim Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, bestekar Sadettin Kaynak'ın eserleri icra edilecek.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, yeni sezon konserlerinin her hafta yeni bir konseptle devam ettiğini söyledi.

        Ercan, Sadettin Kaynak'ın eserlerinin seslendirileceği konsere müzikseverleri davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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