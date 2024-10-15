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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:29
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yenimescit Mahallesi'nde F.S'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, evde maddi hasar oluştu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        A.T, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        A.T, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Büyükcami Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli T.K'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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