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        Selimiye Camisi'nin dış cephe restorasyonu, minare ve kurşun işleri tamamlandı

        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde 3 yıldır süren restorasyon çalışmaları kapsamında dış cephe, minare ve kurşun işleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:13
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        Selimiye Camisi'nin dış cephe restorasyonu, minare ve kurşun işleri tamamlandı
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        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde 3 yıldır süren restorasyon çalışmaları kapsamında dış cephe, minare ve kurşun işleri tamamlandı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide ekiplerin titiz çalışmaları bilim kurulunun nezaretinde devam ediyor.

        Etaplar halinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cami ziyarete ve ibadete açık tutulurken, restorasyon işlemleri eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

        Restorasyon ekipleri detaylı çalışmaları kapsamında caminin dış cephe ve en sorunlu yerlerden olan minarelerdeki çalışmaları bitirdi.

        - Çalışmalar titizlikle yürütülüyor

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine camiyi geleceğe taşıyacak restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü söyledi.

        Caminin her noktasının hassasiyetle ele alındığını ve geçen sürede önemli çalışmalar yapıldığını belirten Saraç, "Camimizin dış cephe imalatları, kurşun onarımları, taş onarımları, taş temizlikleri, güçlendirme imalatları, içlik ve dışlık yenileme çalışmalarını tamamladık. En hasarlı bölümlerimizden olan 4 minarenin onarımını tamamladık ve iskelelerimizi söktük. Avluda bulunan şadırvanımızın onarımını bitirdik. Yine caminin kündekari kapı ve pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmalarını tamamladık." dedi.

        Saraç, camideki restorasyonun bitirilmesi için ekiplerin hızlı şekilde çalıştığını vurguladı.

        Cami içinde ve avlusunda ince işçiliklerin devam ettiğini dile getiren Saraç, şunları kaydetti:

        "Caminin içinde ve avlu kubbelerin kalem işi ve alçı süsleme onarımları sürüyor. Aynı zamanda çini temizliği ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Bununla beraber cami bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi'nde çalışmaların bir an önce bitirilmesi için hızlı şekilde ilerliyoruz. Camideki restorasyon çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

        Restorasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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