Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesinde metal heykel, madalyon ve takı sergisi açıldı

        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde metal heykel, madalyon ve takı sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesinde metal heykel, madalyon ve takı sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde metal heykel, madalyon ve takı sergisi açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sofya Ulusal Sanat Akademisi Metal Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından hazırlanan sergi, fakültenin fuaye alanında izlenime sunuldu.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sofya ile Edirne'nin tarihsel konumlarının sanata yansımasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

        Bulgaristan Sofya Ulusal Sanat Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Velislav Kolev de sanatın her iki ülke arasındaki yakınlaşmaya katkı sağladığını ifade etti.

        Kolev, Bulgaristan'dan 30 sanatçının 42 eserinin hafta boyunca sergileneceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Hatipler, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Rodoslava Kafedzhiyska ve sanatseverler sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor

        Benzer Haberler

        Marmara'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek
        Marmara'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek
        Edirne'de motosikletten düşen kurye yaralandı
        Edirne'de motosikletten düşen kurye yaralandı
        Edirne'de üniversite öğrencilerine sağlık hizmetleri tanıtıldı
        Edirne'de üniversite öğrencilerine sağlık hizmetleri tanıtıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesinde öğrenci toplulukları yeni üyeleriyle buluştu
        Trakya Üniversitesinde öğrenci toplulukları yeni üyeleriyle buluştu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa