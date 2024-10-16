Trakya Üniversitesinde metal heykel, madalyon ve takı sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde metal heykel, madalyon ve takı sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sofya Ulusal Sanat Akademisi Metal Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından hazırlanan sergi, fakültenin fuaye alanında izlenime sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sofya ile Edirne'nin tarihsel konumlarının sanata yansımasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bulgaristan Sofya Ulusal Sanat Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Velislav Kolev de sanatın her iki ülke arasındaki yakınlaşmaya katkı sağladığını ifade etti.