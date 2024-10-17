Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Eğitim Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen törende yeni dekan Prof. Dr. Eylem Bayır, eski dekan Sevinç Maden’den görevi devraldı.

Törende, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da hazır bulundu.

- İpsala Kaymakamı Sevgili Koyuntepe köyünü ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Koyuntepe köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sevgili, kurum amirleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile Koyuntepe köyünü ziyaret etti.

Köy Muhtarı İsmail Yıldız ve azalar tarafından karşılanan Sevgili, köydeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Pancar üreticileriyle de bir araya gelen Sevgili, "Koyuntepe köyünün güler yüzlü ve çalışkan teyzeleri ile bereketli topraklarımız bir araya gelince ürünler verimli oluyor. İpsala denilince sadece çeltik akla gelmemeli. Şeker pancarında da fena değiliz." dedi.