Edirne'de "Karaağaç'ta Sanat Var" etkinliği düzenlendi

Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğinde "Karaağaç'ta Sanat Var" etkinliği düzenlendi.

TÜ Karaağaç Yerkleşkesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği estetik ve mimarisiyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'nin sanatla anılan bir kent olduğunu belirten Sezer, sanat faaliyetlerinin Karaağaç Mahallesi'nde ve kentin diğer yerlerinde gelişmesi temennisinde bulundu.

Kente gelen ziyaretçilerin Karaağaç'a ilgi gösterdiğini dile getiren Sezer, "Karaağaç bizim göz bebeğimiz, gelen herkesi büyüleyen sakinliğiyle ve zarafetiyle çok güzel bir yer. Burası çok güzel ve tarihi bir yer, buranın sanatla buluşması çok önemli. Sanatın her türlü çeşitlerinin burada yapılmasını istiyoruz. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise kentin farklı noktalarında sanat etkinlikleri düzenlemek istediklerini ifade etti. Üniversiteyle iş birliği yaparak Karaağaç'ta güzel bir sanat etkinliği yaptıklarını belirten Akın, Edirnelileri düzenlenen programa davet etti.