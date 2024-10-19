"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Çorlu'daki özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde eden ve bazı bebeklerin ölümlerine neden olan çete üyelerine ilişkin iddianamede yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesinin ruhsatı iptal edildi.

Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaline ilişkin kararı, hastane yönetimine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.

Hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakilleri sürüyor.