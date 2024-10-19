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        "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Çorlu'daki özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

        İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde eden ve bazı bebeklerin ölümlerine neden olan çete üyelerine ilişkin iddianamede yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesinin ruhsatı iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:11
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        "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Çorlu'daki özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
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        İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde eden ve bazı bebeklerin ölümlerine neden olan çete üyelerine ilişkin iddianamede yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesinin ruhsatı iptal edildi.

        Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaline ilişkin kararı, hastane yönetimine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.

        Hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakilleri sürüyor.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 22'si tutuklu 47 şüphelinin bulunduğu “yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 hastane ve sağlık şirketi içerisinde bulunan İstanbul'daki Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ile Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesinin de faaliyetleri askıya alınmıştı.

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