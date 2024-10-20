Edirne'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi.

Edirne Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün yıl boyunca kadınları bilgilendirdiğini dile getiren Akın, tüm kadınlara sağlıklı bir yaşam diledi.

Akın, meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da kadınlarla müzik eşliğinde dans etti.

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