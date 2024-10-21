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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de deprem tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:43
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        Edirne'de deprem tatbikatı düzenlendi.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ve Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu iş birliğinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ekipler, tatbikatta gerçeğe yakın afet senaryolarını canlandırdı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, tatbikatların ekiplerin koordinasyonunun sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Stratejik konumu itibarıyla Edirne'nin, beklenen İstanbul depreminde en önemli toplanma merkezlerinden biri olacağını belirten Akın, "Şehrimizde meydana gelebilecek afetler ve İstanbul'da yaşanabilecek depremin getireceği sorumluluğun farkındayız." ifadelerini kullandı.

        Akın, depremlere hazırlıklı olmanın ekip işi olduğunu, bu kapsamda EDAK ile iş birliği protokolü imzaladıkların kaydetti.

        - Sevgili, çeltik üreticilerini ziyaret etti

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çeltik üreticilerini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi, Yenikarpuzlu beldesi ve Koyuntepe köyünde üreticilerle bir araya gelen Sevgili, talep ve önerileri dinledi.

        Sevgili, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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