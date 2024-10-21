Edirne'de deprem tatbikatı düzenlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ve Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu iş birliğinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ekipler, tatbikatta gerçeğe yakın afet senaryolarını canlandırdı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, tatbikatların ekiplerin koordinasyonunun sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Stratejik konumu itibarıyla Edirne'nin, beklenen İstanbul depreminde en önemli toplanma merkezlerinden biri olacağını belirten Akın, "Şehrimizde meydana gelebilecek afetler ve İstanbul'da yaşanabilecek depremin getireceği sorumluluğun farkındayız." ifadelerini kullandı.