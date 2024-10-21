İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Şahin görevi devraldı

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Hasan Hakan Şahin, görevi Alpay Alpagut Engin'den devraldı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Şahin'e yeni görevinde başarı diledi, Engin'e çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Akalın, ülkede anayasa değişikliğinden önce başta ekonomi olmak üzere konuşulacak birçok konu olduğunu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini belirtti.