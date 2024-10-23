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        Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:24
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        Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek.

        Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 28 Ekim Pazartesi 20.00'de gerçekleştirilecek konserde marşlar seslendirilecek.

        Konsere katılım ücretsiz olacak.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine Cumhuriyet Bayramı'nı en coşkulu şekilde eserler seslendirerek kutlayacaklarını belirterek, tüm vatandaşları konsere davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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