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        Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:46
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        Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Y.E.G'nin kullandığı 22 ADG 442 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi'nde A.B'nin idaresindeki 35 AOM 138 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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