Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y.E.G'nin kullandığı 22 ADG 442 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi'nde A.B'nin idaresindeki 35 AOM 138 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü A.B. gözaltına alındı.
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