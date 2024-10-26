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        Müşteriler yeni uygulama ile konakladıkları otelin tüm imkanlarına tek tıkla ulaşabiliyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki yazılım firması tarafından, otellerde kalan müşterilerin tüm olanaklara kolayca erişmesini sağlayan mobil uygulama geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:06
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        Müşteriler yeni uygulama ile konakladıkları otelin tüm imkanlarına tek tıkla ulaşabiliyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki yazılım firması tarafından, otellerde kalan müşterilerin tüm olanaklara kolayca erişmesini sağlayan mobil uygulama geliştirildi.

        Trakya Teknopark'ta genç yazılımcılarla birlikte çalışmalar yürüten Mustafa Uğur Büyükişcan tarafından geliştirilen "Akıllı Eğlence Sistemleri" adlı uygulama, otel müşterilerine konakladıkları yerin tüm imkanlarına ulaşma fırsatı sağlarken aktivite alanlarındaki yoğunluğu analiz edip uygun yönlendirmelerde bulunuyor.

        Hizmet sektöründeki farklı satın alma ve rezervasyon uygulamalarını yeni bir deneyimle tek bir çatı altında toplayan uygulama, kullanıcılara kapsamlı hizmet sunuyor.

        Uygulamayla otellerdeki temel sipariş hizmetlerini yapabilen kullanıcılar, aynı zamanda eğlence amaçlı sunulan aktivitilere katılım için rezervasyon yapabiliyor.

        Etkinliklerdeki katılım yoğunluğunu bildiren mobil uygulama, kullanıcıları uygun aktivitilere yönlendiriyor.

        - Uygulamamızda entegre olduğumuz 13 farklı program var

        Firmanın yöneticisi Büyükişcan, AA muhabirine müşterilerin otellerde yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla bir uygulama geliştirdiklerini söyledi.

        Otellerde yaptıkları araştırmalar ve müşterilerin talepleri göz önüne alınarak kapsamlı bir uygulama geliştirdiklerini belirten Büyükişcan, "Uygulamamızda, entegre olduğumuz 13 farklı program var. Bir otelde kullanılan tüm sistemlere entegreyiz. Bunların araştırması, analizleri ve geliştirilme süreci oldukça uzun sürdü. Yaklaşık 3 yıldır geliştirdiğimiz bir uygulama." dedi.

        Büyükişcan, uygulamanın otel müşterilerine pek çok kolaylık sağladığını ifade etti.

        Müşterilerin oteldeki tüm uygulamalara tek tıkla ulaşabildiğini anlatan Büyükişcan, şunları kaydetti:

        "Otel misafirleri konakladıkları yerin tüm imkanlarına geliştirdiğimiz uygulamayla tek tıkla ulaşabiliyor. Uygulamayla restoran bölümünden tüm siparişler verilebiliyor. Otellerdeki farklı aktiviteler için rezervasyonlar yapılabiliyor. Otelde ihtiyaç duyduğu her şeyi tek tıkla yönetebiliyor. Misafirler aktivite alanlarındaki doluluk oranlarını görebiliyor ve buna göre tercihlerini yapabiliyor. Uygulamadaki özelliklerin hepsinin parçalarını farklı farklı uygulamalarda görmek mümkün fakat biz tüm bunları tek çatı altında toplayıp kullanıcılara sunuyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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