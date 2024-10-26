Müşteriler yeni uygulama ile konakladıkları otelin tüm imkanlarına tek tıkla ulaşabiliyor

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki yazılım firması tarafından, otellerde kalan müşterilerin tüm olanaklara kolayca erişmesini sağlayan mobil uygulama geliştirildi.

Trakya Teknopark'ta genç yazılımcılarla birlikte çalışmalar yürüten Mustafa Uğur Büyükişcan tarafından geliştirilen "Akıllı Eğlence Sistemleri" adlı uygulama, otel müşterilerine konakladıkları yerin tüm imkanlarına ulaşma fırsatı sağlarken aktivite alanlarındaki yoğunluğu analiz edip uygun yönlendirmelerde bulunuyor.

Hizmet sektöründeki farklı satın alma ve rezervasyon uygulamalarını yeni bir deneyimle tek bir çatı altında toplayan uygulama, kullanıcılara kapsamlı hizmet sunuyor.

Uygulamayla otellerdeki temel sipariş hizmetlerini yapabilen kullanıcılar, aynı zamanda eğlence amaçlı sunulan aktivitilere katılım için rezervasyon yapabiliyor. Etkinliklerdeki katılım yoğunluğunu bildiren mobil uygulama, kullanıcıları uygun aktivitilere yönlendiriyor. - Uygulamamızda entegre olduğumuz 13 farklı program var Firmanın yöneticisi Büyükişcan, AA muhabirine müşterilerin otellerde yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla bir uygulama geliştirdiklerini söyledi. Otellerde yaptıkları araştırmalar ve müşterilerin talepleri göz önüne alınarak kapsamlı bir uygulama geliştirdiklerini belirten Büyükişcan, "Uygulamamızda, entegre olduğumuz 13 farklı program var. Bir otelde kullanılan tüm sistemlere entegreyiz. Bunların araştırması, analizleri ve geliştirilme süreci oldukça uzun sürdü. Yaklaşık 3 yıldır geliştirdiğimiz bir uygulama." dedi.