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        Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi

        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:53
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        Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi
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        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizatörlüğünde gerçekleştirilen yarışa, büyük erkek, master erkek ve kadınlar kategorilerinde 141 sporcu katıldı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın işaretiyle Şevki Arman Caddesi'nden başlayan 68,5 kilometrelik yarış aynı noktada sona erdi.

        Yarışı 1.42.00'lık derecesiyle genel klasmanda ve büyük erkeklerde Burak Abay birinci tamamlarken, Arda Tekirdağ ikinci, Muhammet Erkan üçüncü oldu. Master erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Murat Uslu ikinci, Yunus Özdemir ise üçüncü oldu.

        Kadınlarda da Aylin Yüce birinci, Buse Özlem ikinci, Buket Demirci de üçüncü sırada yer aldı.

        Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ve protokol üyeleri tarafından verildi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışından gelen sporcularla güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

        Güzel bir havada sorunsuz bir yarış yapıldığını belirten Zorlutuna, "Organizasyona katılan sporcular, uluslararası yarışlarda start alan başarılı bisikletçiler. Bizleri yalnız bırakmadılar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hava da çok güzeldi, bir olumsuzluk yaşanmadan yarış sona erdi." diye konuştu.

        Organizasyonun baş hakemi ve Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) Başkan Yardımcısı Mustafa Kurt ise organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Yarışı birinci tamamlayan Burak Abay da güzel bir parkurda yarıştıklarını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan bu yarışta birinci olmak çok gurur verici. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

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