Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yurt dışından getirilen 5 cins köpek ele geçirildi

        Edirne'de bir otomobilde Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen pomeranian cinsi 5 köpek jandarma ekiplerince ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de yurt dışından getirilen 5 cins köpek ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de bir otomobilde Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen pomeranian cinsi 5 köpek jandarma ekiplerince ele geçirdi.

        Edirne Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan yol kontrolünde, Bulgaristan uyruklu A.Z. idaresindeki otomobil, ekiplerce durduruldu.

        Araçta yapılan aramada pasaport, küpe numarası, çip ve diğer taşıma şartlarını taşımayan 5 pomeranian cinsi köpek bulundu.

        Türkiye'ye köpeklerin yurt dışından yasa dışı getirildiği belirlendi.

        Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Sürücüyle ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Çin'in en zengin ismi açıklandı
        Çin'in en zengin ismi açıklandı
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Hayatta olmasalar da
        Hayatta olmasalar da
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Kazadan sonra yaralı halde 2 kilometre yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
        Kazadan sonra yaralı halde 2 kilometre yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de yurt dışından kaçak sokulan 5 cins yavru köpek ele geçirildi
        Edirne'de yurt dışından kaçak sokulan 5 cins yavru köpek ele geçirildi
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        İnsana geçen "sinsi parazit hastalığına" karşı köpeklere mutlaka parazit aş...
        İnsana geçen "sinsi parazit hastalığına" karşı köpeklere mutlaka parazit aş...
        Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda güreşçi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu...
        Bahreyn'de düzenlenen organizasyonda güreşçi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu...