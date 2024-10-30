Edirne'de yurt dışından getirilen 5 cins köpek ele geçirildi

Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Sürücüyle ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Araçta yapılan aramada pasaport, küpe numarası, çip ve diğer taşıma şartlarını taşımayan 5 pomeranian cinsi köpek bulundu.

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