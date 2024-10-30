"Balkan Alimleri Buluşması" Edirne'de gerçekleşecek

Edirne'de, İslam Alimleri Vakfınca "Balkan Alimleri Buluşması" programı düzenlenecek.

Vakfın 2-3 Kasım'da "Kendi gök kubbemiz" adıyla düzenleyeceği programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Balkan ülkeleri diyanet işleri başkanlarının katılması bekleniyor.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki program 2 Kasım Cumartesi günü açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Programda "Balkanlar'da Kur’an ve sünnet ekseninde din eğitimi", "Ümmetin vahdetini sağlamada alimlerin mesuliyeti", "Küresel barış ve yaşanabilir bir dünya için İslam medeniyetinin yeniden inşası" ve "Zulüm ve katliamlar karşısında alimlerin ve kanaat önderlerinin mesuliyeti" oturumları gerçekleştirilecek.