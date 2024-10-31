Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda yatırım fırsatları ele alındı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın Türkiye'nin Balkanlara ve Avrupa'ya lojistik, sanayi ve diğer alanlarda açılan kapısı konumunda olduğunu belirtti.

Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle bir otelde gerçekleştirilen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Girişimcilik Ekosistemi ve Yatırım Fırsatları oturumu gerçekleştirildi.

Şahin, burada yaptığı sunumda, Trakya'daki yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

Trakya'nın Türkiye'nin metropol kenti İstanbul ile Balkan ülkeleri arasında bir köprü olduğunu belirten Şahin, "Trakya, Türkiye'nin Balkanlara ve Avrupa'ya lojistik, sanayi ve diğer alanlarda açılan kapısıdır. Trakya birçok alana kara, deniz ve hava taşımacılığı gibi imkanlar sağlayan bir yerdir." dedi. Şahin, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile İstanbul'dan başlayıp Tekirdağ, Edirne ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya ulaşılacağına değindi. Edirne'nin İstanbul ve Balkanlarla olan ilişkisinin de önemli olduğunu bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Edirne'nin 4 Organize Sanayi Bölgesi, 5 sınır kapısı var. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ne değindik. İstanbul Havalimanı Trakya'nın en büyük avantajlarından bir tanesi. Çorlu Havalimanı var ve burası da hava yolu taşımacılığı ve lojistik anlamında önemli bir yer tutuyor ve Edirne'ye de çok yakın. Tekirdağ limanları Asyaport ve Ceyport liman taşımacılığı anlamında önemli bir yer ve Edirne'ye mesafesi kısa, 140 kilometre civarında. Bu anlamda Edirne'de yatırım için gerekli hava, deniz ve tren taşımacılığı var. Edirne'de gıda, turizm, tekstil, tarım, hayvancılık ve lojistik hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının yatırım teşvikleri hakkında sunum yaptığı oturumda Bulgaristan Yatırım Ajansı Yönetici Direktörü Mila Nenova da ülkesindeki yatırım alanlarına ilişkin bilgi verdi. Program kapsamında yüz yüze görüşmeler de gerçekleştirildi. Türk ve Balkanlar'dan gelen iş insanları çalışma alanları hakkında bilgiler verip, yeni iş fırsatları ve ortaklıklar üzerinde görüşmeler yaptı. - "Türkiye farklı kültürlerin, yenilikçi fikirlerin büyük projelerin buluşma noktası"