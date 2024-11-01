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        Edirne'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:38 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:38
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        Edirne'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Keşan Devlet Hastanesi'nden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen hastayı taşıyan T.G'nin kullandığı 22 ABR 458 plakalı ambulans, Çöpköy Mahallesi girişindeki kavşakta, O.K. idaresindeki 59 AGJ 763 plakalı otomobille çarpıştı.

        Devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık personeli G.Y, M.E, hasta yakını A.S. ve hasta M.S. ile otomobil sürücüsü ve yolcu A.O.K. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Uzunköprü ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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